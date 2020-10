Mila Ximénez se derrumba ante las lágrimas de María Patiño por su conflicto: "No puedo venir disparándola"

Viéndola destrozada, Mila Ximénez se derrumbaba también: “Me rompe verla así, soy incapaz, la quiero muchísimo”. Solo le pide a su compañera que no le cree “ansiedad” con este tipo de actitudes y reconoce que están un tanto “alejadas” en al actualidad: “La entiendo, sé que ella en estos momentos no quiere afrontar un tema que creo que le duele”.

Además, la situación que vive le hace estar más sensible: “El tiempo que pierdo en peleas es un tiempo que pierdo para mí, para estar bien, y no me lo puede permitir”. A pesar de todo se encuentra bien, no quiere alarmar a nadie, pero reconoce que tiene “menos talante” para aguantar ciertas cosas: “Tengo menos fuerza y cuando saco la fuerza, me agoto más”.