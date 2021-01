Mila Ximénez, indignada con lo que Anabel Pantoja le ha hecho a Belén Esteban: "Yo no le volvería a hablar"

Al fin lo sabemos: Belén Esteban no se habla con Anabel Pantoja por un conflicto profesional. Todo tiene que ver con una línea de joyas, el día que Belén lanzó su colección en Instagram, Anabel hizo lo propio en sus redes sociales con las suyas… y no fue más que el principio.

Escuchando su relato, Mila Ximénez no daba crédito y brotaba contra Pantoja: “A mí me hace esto y no le vuelvo a hablar en mi vida”. Para la colaboradora, es de lo “peor” que ha visto entre compañeras e insistía: “Es rastrero, eso de que te quiere es mentira”.

Belén Esteban: "Lo de que abra los ojos también me lo dijo mi marido"

“Lo de que abra los ojos también me lo dijo mi marido”, confesaba Belén y contaba que aunque Anabel le ha escrito mucho en Navidad, ella no le ha respondido: “En eso, a mí ella no me puede fallar”.