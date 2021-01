Belén Esteban vuelve tras el conflicto con Anabel Pantoja: "No quiero hablar con ella"

Las colaboradoras de 'Sálvame' son íntimas amigas, pero sufren un "altibajo" por motivos profesionales

Belén Esteban y Anabel Pantoja pasan por un bache en su amistad. Las colaboradoras nos hablan de un “altibajo” motivado por algo que ha hecho Anabel y que ha molestado a su amiga. Se trata de algo relacionado con la línea de joyas que Anabel ya tiene y que Belén acaba de lanzar, aunque ellas no han entrado en detalles.

Pasados los días, Belén regresaba a plató y matizaba, no lleva una semana triste, lleva en una situación complicada más tiempo, en concreto, desde el 18 de diciembre. No ha querido abordar la situación en público, pero tras lo ocurrido ha cambiado de opinión: “Lo voy a contar”.

Belén Esteban aborda públicamente su conflicto con Anabel Pantoja

Durante estos días, Anabel ha estallado, se ha ido de plató y hasta ha amenazado con dejar el programa: no quería hablar del tema porque quería recuperar a Belén, abordar lo sucedido en privado… pero ahora, la colaboradora nos dice que su examiga ha dicho cosas “que no son verdad”. De hecho, no entiende por qué no ha contado públicamente lo que ha sucedido.

La tenía que haber llamado antes, pero no quiero

Belén conoce a su amiga, por tanto no se ha sorprendido, pero tras tantos dimes y diretes, ha pedido el alta voluntariamente (estaba de baja por una lesión sufrida por una caída) para contar lo sucedido: “La tenía que haber llamado antes, pero es que no quiero hablar con ella, soy consciente, pero no quiero hacerlo”.