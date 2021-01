Así que a Anabel, que había empezado la tarde dedicando una peineta al equipo, se le ha acabado la paciencia y ha dado un ultimátum a la dirección: "Si se sigue tocando esto, yo me marcho, una cosa es que el Negro haya respondido a una llamada que yo conozco porque me la ha contado mi novio, pero dejad a la familia en paz".

"No son famosos, son anónimos y a la familia de mi novio no se le toca", decía la colaboradora, que acababa por 'brotar' contra el equipo por buscar "nieve" donde no la hay: "¿Hay alguna llamada más o es algo que queréis cebar para tocarme a mí el clarinete? Si esto es para tocarme el clarinete participo pero como no lo haya, es hacer daño innecesario", se quejaba

Pero Kike Calleja apuntaba que el programa protege a Anabel de lo que se dice desde Pozo Izquierdo y ella anunciaba su marcha, se quitaba el micrófono ya fuera de plató: "Ya te has pasado ¿De qué me vais a proteger? ¿Yo trafico? ¿Cometo delitos?"

"¡Se acabó! Esto no me compensa, gracias por el trabajo", decía ante la insistencia de Kiko Hernández para que no lo hiciera: "Es su juego para sacarme de quicio, pero a mí no me sacan de quicio, la que se voy soy yo".