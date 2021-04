Belén Esteban no quiere hacer muchos comentarios sobre Julia Janeiro ya que parece que "no sientan muy bien". Aun así, no se ha podido contener cuando se ha destapado que Jesulín de Ubrique y María José Campanario invirtieron una gran cantidad de dinero en que su hija pudiera estudiar maquillaje en Nueva York. "También hay otra estudiando...", ha dicho.