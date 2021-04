Kiko Hernández recibe llamadas de las compañeras de colegio de Julia Janeiro: "Dicen que abusaba de ser 'hija de"

Kiko Hernández ha recibido la llamada de muchas compañeras de colegio de Julia Janeiro y es que, al parecer, en una publicación han narrado que podría haber sufrido algún episodio de acoso escolar p ero lo niegan: “Me escriben un montón de compañeras, me dicen que es mentira y que ella, abusando de ser la hija de quien era, si eran 15 en clase, tenía problemas con 10”.

"Me llegó a meter la cabeza dentro de un váter”

“Una de las personas que me escribe me dice ‘me llegó a meter la cabeza dentro de un váter”, y es que, según su relato, Julia habría intentado por todos los medios que no filtrasen fotos suyas: “Estaba obsesionada con que le hicieran fotos, castigaban a la clase porque decía que había un móvil dentro, registraban mochilas… Dicen que era una tortura”.