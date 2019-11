Kiko Hernández llora al ser elegido por Belén Esteban como su acompañante a los Premios Iris: "Estaré muy orgulloso de ir cogido de tu brazo"

Belén Esteban fue elegida por la cúpula de ‘Sálvame’ como la persona idónea para recoger el Premio Iris de la Crítica 2019 y tenía la misión de decidir qué compañero quería que le acompañase. La colaboradora ha apostado por Kiko Hernández y, muy entusiasmada, ha leído una carta para darle la noticia: “Desde que Carlota me lo dijo, no me vino nadie más a la cabeza que mi amigo y compañero Kiko Hernández”.