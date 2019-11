El novio del Maestro Joao cuenta toda la verdad: “Dije que hacía un papel con Joao porque me da miedo contar que soy homosexual”

“Estoy haciendo un papel lo más grande”

“Estoy haciendo un papel lo más grande”, dice el novio del Maestro Joao en un audio que ‘Sálvame’ nos mostraba en directo. Alberto nos contó que son pareja pero lo cierto es que en este audio decía que está haciendo “un papelón” y parece que no tendría problema en dejar a Joao para seguir en televisión: “Yo lo dejo y ahora me lío con una o con uno, imagínate que me lío con Jorge Javier Vázquez, es una bomba total”.

“Yo he estado en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y si yo me quedara soltero, a mí me meten de tronista”, vaticina Alberto, que cree saber cómo quedarse en el mundo televisivo: “Tengo las puertas abiertas, mi nombre está saliendo por todos lados y ahora estoy en el punto de mira. Si eres listo y metes la cabeza, puedes entrar en el aro”. Es más, Alberto alardeaba con su amiga de haber subido un 20% la audiencia del programa: “¿Tú sabes lo que es eso?”

Alberto cuenta la verdad