A Belén Esteban no le ha gustado nada este comentario y ha arremetido contra su compañero, y le ha recordado lo poco que duró en su paso por 'GH VIP' en el año 2005. "Pues a mí me gustan los hombres sensibles que lloran", ha dicho Belén. A raíz de ahí ha empezado otra discusíón porque la colaboradora se ha quejado de que Kiko Matamoros ha estado "toda la tarde" diciéndole que se calle.

"A mí no me mandas callar, eso lo haces en tu casa"

Matamoros ha hecho varios sonidos con la boca para "mandar callar" tanto a Belén como a Las Mellis y, cuando la colaboradora estaba volviendo a defender a Omar Sánchez y Kiko le ha hecho lo mismo, ha estallado contra él: "A mí no me mandas callar, eso lo haces en tu casa. A mí aquí solo me manda callar el director", le ha soltado. El propio director, Alberto, ha intentado rebajar esta discusión, pero no lo ha conseguido.