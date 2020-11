Belén Esteban cumple 47 años: recordamos los mejores momentos de la colaboradora en 'Sálvame'

Belén Vs el telepromter

Belén, cocinera experta

Durante el confinamiento, 'Sálvame' estrenó la sección 'Las recetas de Belén' , en la que la colaboradora preparaba en directo diferentes platós. Cuando la ganadora de 'Más que baile' hizo porridge, sus compañeros no dejaron de buscarle las cosquillas durante toda la conexión. " Belén, después de ese plato vas a ir al baño . ¿Eres de las que llama a alguien para que tiren de la cadena?", le preguntó Jorge Javier entre risas. " Pues no. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien? ", le preguntó ella muy ofendida. "Sé que os encanta verme enfadada pero estoy encantada con esta sección", dijo provocando las carcajadas en plató.

Los lapsus de Belén

Belén Esteban: una amante de las sorpresas

La ganadora de 'GH VIP 3' estuvo toda la tarde muy nerviosa tratando de adivinar quien sería su compañero de cocina para 'La última cena'. Su cara se convertía en un poema cuando descubría que no sería otro que Jorge Javier. "¿Pero y quién presenta? Ay que nerviosa me he puesto. ¿Me va a ayudar? Tú no sabes hacer nada", decía aterrorizada mientras el presentador estallaba en carcajadas. "Estoy nerviosa, mamá, que me ha tocado el Jorge", gritaba mirando a cámara.