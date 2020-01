Belén Esteban recrudece la guerra con Sofía Suescun: “Vete a la mierda”

Aunque Belén niega haber lanzado ninguna advertencia contra Sofía Suescun, ella le dice: “Es una cagada porque ha puesto fina a su amiga Mila y cuando la ve no tiene las narices de decirle lo que ha dicho y la quiere pagar conmigo. No te tengo miedo ni a ti ni a nadie”. Además, le dice que tiene cara de “amargada” y que le preocupa la “obsesión” que tiene con ella.

“Te voy a decir cuatro palabras: vete a la mierda”, ha respondido Belén Esteban desde el plató de ‘Sálvame’: “En la vida le he dicho que no se meta con Rocío Flores”. Eso sí, reconoce que si la ve por los pasillos no la saluda y es que no aguanta los términos en los que su madre, Maite Galdeano, habló de su hija: “Dijo que era un bombo”.