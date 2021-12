Bertín Osborne responde a los que le acusan de tener problemas con Hacienda: "Son hechos que se juzgaron hace 25 años"

"Quiero dejar bien claro que esto son hechos que se juzgaron hace 25 años" , asegura Bertín Osborne y asegura que liquidó "hasta el último céntimo que me impusieron de multa" y que está "en paz con Hacienda y con la sociedad". Bertín se muestra serio en las imágenes y manda un mensaje muy contundente a los que insinúan que tiene problemas con la Agencia Tributaria :

"Quiero advertir que a todos aquellos que tergiversan la realidad, que no explican la cosa como de verdad fue, que estoy al día de todo y que voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender un poco la verdad".

Este no está siendo le mejor año de Bertín y es que la posible relación con Chabeli Navarro ha salido a la luz, algo de lo que él mismo quiso salir a hablar y aclarar de lo que se estaba hablando. Y ahora ella, de nuevo, vuelve a hablar ante los medios: "Llevo muchos meses guardando respeto, callada, estoy atada de pies y manos. Yo me siento engañada, se ha jugado conmigo y espero que todo salga y se haga justicia". Ella no ha querido "hablar de él" porque le tiene mucho cariño y con el que asegura que vivió una "ilusión muy grande".