Bertín Osborne no está abierto al amor: "Ninguna se puede acercar lo más mínimo a lo que vale Fabiola"

El presentador concede una entrevista a 'La Razón'

Bertín Osborne: "No estoy abierto al amor, ni tengo interés ni ganas de enamorarme"

Bertín habla de su separación y de su presunto hijo secreto: está dispuesto a hacerse la pruebas de paternidad

Bertín Osborne ha concedido una entrevista a 'La Razón' donde además de contar cómo se encuentra actualmente y de sus proyectos, también ha hablado de su separación con Fabiola. El presentador ha asegurado que ahora no está abierto al amor y ha dedicado unas bonitas palabras a su expareja.

"Tras mi ruptura con Fabiola me encuentro bien, tranquilo, fenomenal. Muy centrado en mi trabajo y en mis hijos. Nos llevamos fenomenal y nuestra relación es fantástica. Solo me arrepiento de las cosas que hice mal en el pasado. El que no se arrepiente de sus errores es un perfecto idiota", explicaba.

"No estoy abierto al amor, ni tengo interés ni ganas de enamorarme. Me siento absolutamente desganado en este aspecto y creo que voy a seguir así. No voy a perder el tiempo con ninguna otra mujer porque ninguna se puede acercar lo más mínimo a lo que vale Fabiola", añadía.

Asimismo, Bertín respondía a las últimas informaciones que apuntan a la existencia de un presunto hijo secreto: "Estoy convencido de que no tengo ningún hijo secreto. Si me ponen una demanda de paternidad, me haré las pruebas de ADN y si se demuestra que soy el padre, asumiré lo que me corresponda... Pero estoy convencido de que no hará falta", sentenciaba.