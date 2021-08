La inesperada confesión de Bibi, de Las Mellis: "Tuve anorexia nerviosa durante tres años"

Anabel Pantoja le contestó que él no era nadie para hablarle de alimentación y de malos hábitos porque no es médico ni nutricionista, "es un tema muy delicado que puede ir enlazado al tema psicológico”, le ha dicho. Este jueves 26 de agosto, María Patiño ha recordado que ella tuvo bulimia y que es un tema delicado, y algunos de sus compañeros han asegurado que no se puede hacer apología ni de la delgadez y de la obesidad.