Borrego saltó sin dejarla terminar: “No perdona, lo sabe todo el mundo porque hay muchísima gente que lo ha visto”, pero Alcayde continuó: “Si a mi madre le están dando mala vida, gritos, las caras que poníais en esos realities que eran un poema de que no os gustaba nada Bigote para vuestra madre. Si mi madre ha tenido esto, yo también le pido este WhatsApp para el día de mañana utilizarlo”. La respuesta de la hija de María Teresa no se hizo esperar: “¿Pero qué gilipollez estás diciendo?”.

Y continuó, muy enfadada: “Yo no voy a convencerte de nada, porque tú ya vienes convencida de tu casa, pero no voy a admitir ni una vez más esta tarde que vuelvas a decir que mi madre miente, porque por ahí no voy a pasar. Y mi madre no ha pedido un WhatsApp para justificar nada y no te lo voy a admitir ni una vez más, ¿te queda claro? Mi madre no ha mentido jamás”.