El cachondeo de Jorge Javier con Anabel Pantoja por venir de la familia que viene: "Bastante bien has salido"

Isabel Pantoja está en el ojo del huracán, si no es por una cosa es por otra. Su hijo , Hacienda, polémicas con la herencia, los enseres de Paquirri , movidas con unos y con otros... Y ahora también Silvia Pantoja ha querido dedicarle unas palabras en redes sociales, ha arremetido contra su prima tras pensar que la tonadillera y su hermano Agustín están detrás de un tweet donde dudan de su profesionalidad.

A Anabel Pantoja no le parece bien que ataque de esta manera a su tía, aunque esté del otro lado. Jorge Javier le ha leído un mensaje que le envió Silvia tras el última entrevista de Kiko en el 'Deluxe': "Como artista no le tengo que envidiar nada pues soy más completa y versátil". La colaboradora cuando la ha escuchado se ha echado las manos a la cabeza, "no la voy a dar más protagonismo", ha asegurado Anabel.