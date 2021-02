Un paparazzi asegura en ‘Sálvame’ que Anabel Pantoja era conocedora de que Kiko tomaba sustancias y enloquece: “Estaba siempre en las fiestas”

El testimonio de Pablo Calvo

Mientras estaba viendo el vídeo, Anabel no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, y antes de hablar ha contado hasta tres, "no voy a contestar a esta persona", le ha dicho a Alonso Caparrós. "Yo era la primera que no iba nunca", ha sentenciado muy seria, y cuando veía que la gente se acercaba a Kiko por interés, "me ponía enferma", ha explicado muy tocada por este testimonio. Ella era la "aguafiestas", y Kiko le decía que para estar con esa cara que no fuera con él.