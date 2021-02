Anabel Pantoja estaba a punto de romperse ante el aluvión de críticas cuando Carlota Corredera apuntaba que, igual que para alguien de la productora, Anabel es “un diamante en bruto” pero no puede evolucionar si solo está pendiente del teléfono móvil.

Las críticas continuaban y Anabel se iba de plató: “La paciencia se me ha acabado”. Carlota Corredera iba tras ella y la colaboradora se declaraba dolida porque le han cuestionado como hija, criticando incluso que no fuera a ver a su padre a la cárcel: “Deja de cuestionarme como hija, es lo que más me duele, yo tenía cinco años”.