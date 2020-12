El monumental mosqueo de Canales Rivera con la dirección de 'Sálvame': "Es de no tener conocimiento por vuestra parte"

Así que las cinco preguntas que se le iban a formular a Canales en 'Quiero dinero' se han eliminado para sustituirla por una única cuestión que, por el momento no se ha desvelado. Sí nos han avanzado algunos de lso temas sobre los que podría versar esta noticia y las especulaciones disparaban el enfado del colaborador.

"Está bien lo de las preguntitas pero que me tengáis que poner ahí de moroso, embustero, delitos ni nada de eso me parece de no tener mucho conocimiento por vuestra parte sobre las personas, esto es un despropósito absoluto", se quejaba.