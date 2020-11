Canales Rivera se enfada ante la última pregunta de Copérnica: “Tengo que decir que es de muy mal gusto”

La siguiente pregunta tenía como protagonista a su primo Fran, con quien hace unos años tuvo algunas desavenencias, pero con el que en la actualidad se lleva de maravilla. Antes de que Paz le formulara la pregunta, dejó bien claro que su primo siempre le ha apoyado en el mundo del toro y que no tiene nada que reprocharle. Belén quiso intervenir para apoyar su versión: “Conozco a Canales desde hace 21 años, he conocido a muy pocas personas como él . Con esto te digo todo, que tuvieron sus problemas, pues sí, pero la respuesta la ha dicho él, el tiempo pasa”.

La pregunta en cuestión era si Fran había mandado un parte médico falso para no torear con él y Canales quiso puntualizar: “Sí mandó un parte, pero falso no. Me consta que la gastroenteritis la tenía”. De nuevo Copérnica confirmó que decía la verdad, igual que sucedió cuando Paz le preguntó si alguna vez había escuchado en su familia que su tío Paquirri estuvo más enamorado de Carmina que de Isabel. Eso sí, quiso puntualizar: esto no quiere decir que no estuviera enamorado de Isabel”.