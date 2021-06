Canales Rivera está en el centro de la polémica con su familia desde que fuera heredero universal de su tío, Riverita

“Esto lo está viendo toda España y no hay necesidad”, se quejaba Arancha Rivera en directo en 'Sálvame'

Arancha Rivera deja caer que Canales podría haber influido en su tío a la hora de hacer testamento

La herencia de Riverita divide a su familia, José Antonio Canales Rivera es el heredero universal, aunque ha dejado fincas y dinero a otras personas, como su hermano Antonio Rivera. Parte de la familia acusa al colaborador de 'Sálvame' y él, sobrepasado por la tensión familiar, acababa por llamar "demonio" a su prima Arancha que ahora le pide explicaciones en directo.

La discordia está sembrada. Las primas de José Antonio están enfadadas con el colaborador de ‘Sálvame’, le acusan de mentir sobre lo que ha pagado del entierro de su tío y dejan caer que podría haber influido en su tío a la hora de cambiar el testamento.

Sobrepasado por la polémica, Canales se desahogaba con Gema López en publicidad, quería demostrar con papeles lo que ha pagado de los gastos, pero también llamaba “demonio” a su prima Arancha y un micro abierto le delataba.

José Antonio no está orgulloso, no piensa eso de su prima, pero sí pedía comprensión: “Soy el que está expuesto y asumo todo, pero que me pongan de mentiroso y sentirme acorralado… ¿Que lo podría haber hecho mejor? Igual sí, todos”.

Arancha Rivera interviene en directo en 'Sálvame'

Y Arancha, muy cabreada, llamaba a Kike Calleja en directo para intervenir telefónicamente: “Estoy indignada porque esto lo está viendo toda España y no hay necesidad”, no me esperaba esto”.

Además, cargaba contra su primo diciendo que en la última época de Riverita, podría haber estado “más” con él y no tanto en Madrid. El aludido se defendía, estaba trabajando en ‘Sálvame’ pero negaba ante las insinuaciones: “Yo no he pedido nunca nada”.

¿Ha manipulado Canales Rivera a su tío Riverita?