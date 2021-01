José Antonio Canales Rivera ha intervenido en ‘Sálvame’ aún impactado por la entrevista que su primo, Kiko Rivera, ha dado en el ‘Deluxe’ sobre Isabel Pantoja. Se trata de la segunda ocasión en la que protagoniza una exclusiva de estas características y esta vez ha dado un ultimátum a su madre en el que le daba 24 horas para ponerse en contacto con él, si no, tomaría medidas legales en su contra.

Y eso que Isabel Pantoja no ha tenido buena relación con la familia Rivera desde que su marido, Paquirri, muriera: “A nosotros no nos ha hecho ningún bien que digamos, pero no estoy pensado en mí ni en nosotros, estoy pensando en él”.