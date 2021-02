José Antonio Canales Rivera se derrumbó en 'Sábado Deluxe' durante su polígrafo hablando de la ruptura con su novia, Isabel . Los rumores de infidelidad y el testimonio de Cynthia Martínez hicieron que su relación con la empresaria terminase, algo que confiesa que no ha superado.

El colaborador de 'Sálvame' no pudo evitar venirse abajo contando lo enamorado que está y las ganas que tiene de que su exnovia le perdone y retomen la relación. "Isabel es el amor de mi vida" , decía entre lágrimas.

La reacción de la exnovia de Canales al 'polideluxe'

Pasados unos días, los colaboradores de 'Sálvame' se interesaban por si la exnovia de Canales había hablado con él acerca de su 'polideluxe'. "¿Ha habido respuesta?", le preguntaba Laura Fa. "De momento no. Seguimos esperando, pero bueno. La habrá seguro. Al menos me gusta pensar eso. No lo sé tampoco", decía Canales esperanzado.