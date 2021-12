Canales Rivera aclara su relación con Alba Carrillo: "Es una mujer increíble, lo pasamos muy bien"

Alba Carrillo anunciaba hace unos meses sus ruptura con Santi Burgoa y Canales Rivera con su exnovia, con la que entraba sin tener relación ya a 'La casa de los secretos'. Ella ha querido hablar y confirmar su 'affaire' con el torero en 'Ya es mediodía' y Canales Rivera se ha sentado en la silla de 'Sálvame' para hablar de todo lo ocurrido y de cómo se ha enterado: "Si no tenía en el WhatsApp 12 0 14 imágenes de la portada... Como llevo dos meses que estoy recibiendo tantos ataques y he tenido tantos frentes abiertos entiendo que le deis toda la importancia".

Canales Rivera, visiblemente tranquilo, ha explicado que "no tiene memoria" ante esto y que esto se puede interpretar como cada uno quiera. Jorge Javier le ha preguntado si han pasado la noche juntos y, aunque no ha contestado, el presentador ha entonado "ya te he pillado" solo por el gesto que ha puesto: "Se os nota tanto que mentís, quién no te conozca te compra el discurso, pero a Alba Carrillo lo que le pasa es que cuando un tema es mentira se cabrea, no podía negarlo".