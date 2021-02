Canales todavía no ha podido superar su ruptura con su ex, su infidelidad hizo saltar por los aires su relación con Isabel. Y ahora ha confesado en exclusiva en la revista Diez Minutos que sería capaz de todo por ella, hasta “dejaría ‘Sálvame”, ha asegurado.

Isabel Pantoja no me da pena

La herencia de su tío Riverita

Tras la muerte de su tío, Canales Rivera es le heredero universal de sus bienes, y por las polémicas surgidas a partir de este tea, el colaborador de 'Sálvame' ha asegurado en la revista que tiene la conciencia tranquila, y dedica unas palabras a todos aquellos que dudan de él: "No conozco a esa gente. Son oportunistas . Si de verdad lo querían, me parece una falta de respeto que 48 horas después de morir lo tengan todos en su boca", ha asegurado.

“En 'Sálvame' tengo compañeros, pero no tengo amigos. No confío en nadie”, ha contado Canales en Diez Minutos, y es que la traición de Gustavo González le ha dejado huella, y ahora no se fía de ninguno de los colaboradores.