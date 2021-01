Canales se enfrenta a una amiga de Riverita que le tacha de pesetero: "Quítate el gorro y da la cara"

Sin embargo, hay quien acusa al torero de aparentar lo que no es. Varias amigas cercanas le acusan de no haber estado tan pendiente de su tío como dice y una de ellas es Mari Carmen, que ha intervenido en directo en ‘Sálvame’.

Dando la espalda a la cámara, la mujer aseguraba que Riverita ayudó mucho a su sobrino, sobre todo en su carrera como torero, pero no cree que le haya correspondido. Le acusa de que solo le importa el dinero y que cuenta una versión “adulterada” de lo que pasó.

En plató, el aludido le respondía: “Me tacha de pesetero y egoísta pero ella no ha esperado ni medio minuto para salir. Y si tan pesetero soy, el seguro de defunción, que era una pasta, lo pagamos mi prima y yo”. Es más, ha corrido con los gastos de suministros de la casa su tío y también le ha dado dinero a quienes vivían en su casa.

Mari Carmen intervenía de nuevo y se plantaba ante las interrupciones: “Por favor, estoy hablando yo y no estoy en igualdad de condiciones”. Canales le pedía que dejara de esconderse: "Usted lo que tiene que hacer es quitarse el gorro y dar la cara"; así que ella lo hacía, espetándole: “Sabes quién soy, no me tienes que decir lo que tengo que hacer”.