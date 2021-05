Carla Barber dedica unas bonitas palabras a Diego Matamoros:

Carla Barber, ha dedicado unas bonitas palabras para Diego Matamoros: "Él siempre ha sido un caballero y una persona maravillosamente estupenda". Aunque no ha querido contestar a las preguntas de la reportera de una posible reconciliación con él, pese a la mascarilla, se podía ver que esto le hacía reír y ha explicado que "todo lo que tenga que decirle a Diego" se lo dirá ella. La reportera se ha dado cuenta que sigue llevando las uñas pintadas de azul, algo que podría ser un 'código' entre la expareja: "Es un color que le gusta mucho". Además, la canaria asegura que su familia la "quiere ver bien" y que "siempre respetan todo" lo que ella considere y decida.

Laura contesta a las preguntas sobre su embarazo y a la relación de su hermano con la canaria

"Voy a ser una tía orgullosa", así respondía Carla cuando preguntaban a Laura Matamoros por su embarazo, la que asegura que lo lleva "muy bien", que está "muy contenta" y muy tranquila", aunque está teniendo "antojos" y "mucho sueño". La hija del colaborador de 'Sálvame' no ha querido contestar a la felicitación de Makoke a su embarazo: "No lo he visto, lo siento". Y solo ha querido responder con un "yo quiero lo mejor para los dos" a todo lo relacionado con la relación de Diego y Carla.