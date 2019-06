Carlos Lozano quiere firmar la paz con ‘Sálvame’: “No me compensa la guerra pero no es que tenga miedo”

Kiko Hernández nos ha dado la noticia: Carlos Lozano quiere firmar la paz con ‘Sálvame’, programa del que se fue agriamente ante la polémica con y entre sus exparejas. Y, minutos después, él mismo ha aclarado que en su paso por ‘Supervivientes’ y, en concreto, en la soledad del palafito, ha reflexionado: “No me compensa la guerra”.

Sin embargo, también ha aclaro que el temor no ha motivado esta decisión: “No es que tenga miedo, es que no merece la pena estar todo el día discutiendo y de broncas, por eso no voy a entrar más”.