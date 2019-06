Manoli, madre de Carlos Lozano, sobre Miriam Saavedra: “Mi hijo no se merece haberse encontrado a esta señora”

Manoli ha manifestado que la entrevista no le gustó “nada” . En su opinión, Carlos lleva muchos años trabajando y le cuesta ver a su hijo “hacer el ridículo” siempre que está rodeado de Miriam. Asimismo la madre de Lozano, ha dicho que Miriam le ha hecho sufrir: “Está en las redes y en todos los sitios hablando mal de mi hijo”.

La madre de Carlos lo ha dejado claro y es que no aguanta a Miriam: “No me gusta su manera de decir, ni de hacer, ni esas palabras que dice”.

La respuesta de Miriam

Nuestra colaboradora ha respondido a Manoli y ha confesado que le guarda cierto cariño, a pesar de todo. En su opinión, nunca ha querido hacerle daño: “No he querido hacerle ningún mal”. A pesar de ello, ha comentado que no permitirá que esto influya en su relación con el ex superviviente.