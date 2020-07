Carlos Lozano planta cara a Miriam Saavedra: "Te has reído, te has aprovechado de mí y te has ido con otro para que te lo dé"

Y Carlos Lozano no podía creerse lo que estaba escuchado. Muy alterado e indignado, ha intervenido telefónicamente en directo para transmitir que siente "decepción absoluta" por su exnovia, a quien le dice: "No te quiero ver en la vida". Asegura que Miriam miente, que ha intentado tener contacto con él, que cuando sale con sus amigas luego quiere ir a verle a casa, pero la aludida lo negaba...

“Ayer me llamaste diciendo que te había dado una crisis de ansiedad, puedo desmontarte tu historia en un minuto”, le esperaba Carlos Lozano que tiene pruebas de los intentos de Miriam por acercarse a él: “Eres una malagradecida, has jugado con todos, tía sé sincera alguna vez en tu vida y abre tu corazón”.

“Reconoce que te has reído y te has aprovechado de mí, te has ido con otro para que te lo dé”, continuaba el presentador y Miriam negaba: “Lo he pasado muy mal, me ha engañado todo lo que puede y más”.