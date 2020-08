La anécdota de Carlota Corredera con Humberto Janeiro: “La única vez que le he visto fue como testigo en un juicio”

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han repasado la carrera televisiva de Humberto Janeiro y su relación con las mujeres . El patriarca del clan Janeiro fallecía a causa de un fallo multiorgánico y tuvo este martes el último adiós , un adiós al que no acudió Carmen Bazán, su primera mujer y con la que no acabó nada bien.

Carlota Corredera quiso hacer un inciso en el programa para contar una anécdota con Humberto. “Una de sus parejas, Camila, cuando ya no estaba con él decidió dar una entrevista al ‘Deluxe’. Humberto decidió demandar a Camila, al programa, a Mediaset, a la Fábrica de la tele… Y yo me tuve que desplazar hasta Cádiz para asistir como testigo al juicio, es la única vez que he visto a Humberto en mi vida”, aseguraba la presentadora.