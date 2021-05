José Antonio, marido de Gloria Mohedano , se pronunciaba tras llegar el final de la serie documental de Rocío Carrasco en los micrófonos de Socialité , dejando muy clara su postura: "No me la creo porque la conozco, conozco a sus hijos y conozco a su marido", lo que ha hecho estallar a Carlota Corredera en el programa tras un fin de semana marcado por el homenaje a Rocío Jurado .

José Antonio, marido de Gloria Mohedano, rompe su silencio y asegura que no se cree a Rocío Carrasco

Carlota no ha entendido la manera de homenajear a Rocío Jurado después de todo lo que está pasando con su hija: "A lo largo del fin de semana Rocío Carrasco ha recibido varias agresiones nuevas. No entiendo como se puede hacer un tributo a la memoria de Rocío Jurado , después de todo lo que ha contado su hija. Este es un año distinto por todo lo que ha contado y demostrado Rocío Carrasco. Lo que ocurrió el sábado es un nuevo ejemplo de violencia mediática hacia Rocío", explica.

La respuesta de Carlota Corredera al marido de la hermana de Rocío Jurado

"¿Quién no querría tener un tío como José Antonio? Que después de abrirte en canal y contar todas las violencias a las que has sido sometida durante 20 años no solo no te apoya, sino que tienes un negacionista en tu propia familia. Qué bonito que se cuestione una sentencia en firme de condena por malos tratos, no podéis cuestionarlo, Rocío Flores puede contar lo que quiera, pero que hay una verdad que está demostrada y tiene una sentencia. Ya está bien, estaría muy bien que dejarais de jugar de ese tema y que se dejase de jugar con que la niña actuó en defensa propia, porque eso no está nada bien".