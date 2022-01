Carlota Corredera tendió una mano a Antonio Montero en 'Sálvame'. Tras el conflicto que tuvieron en plató, le ofrecía tener una charla en privado para solucionar sus problemas, el colaborador se mostraba dispuesto y la presentadora explicaba que necesitan una "charla" para para acordar "los mínimos" para poder "convivir" en plató. ¿Qué pasó? Todo empezó por un comentario de Antonio Montero calificando a Rocío Carrasco como madre: "Me dolió como si me lo hubiesen dicho a mí".

Antonio Montero no tiene ningún problema en hacer borrón y cuenta nueva pero Carlota Corredera quiere llegar a un acuerdo con él y es que está "muy implicada" en el tema por el que surgió todo y, para ella, requiere mantener "un compromiso": "Me gustaría que intentases ver las cosas como yo las veo, he hecho un viaje que no sé si vas a querer hacer pero te voy a decir cuáles son para mí los mínimos con los que podemos convivir en plató".