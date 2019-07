El reproche de Carlota Corredera a Chelo Gª Cortés: "Hay algo que no soporto, la ingratitud"

Carlota Corredera también ha tomado la palabra para lanzarle un reproche y es que no sabe nada de la colaboradora desde que llegó de Honduras. "Hay algo que no soporto la ingratitud", ha empezado la presentadora recordando a Chelo que desde 'Sálvame' ha tenido mucho apoyo: "Tú has hecho un concurso, has superado tus propios límites, sí; pero tu programa ha estado ahí". Por ello, la presentadora no entiende el absoluto silencio con ella de la colaboradora: "Alfombras rojas ninguna, relojes tampoco pero un mensaje de gratitud sí".