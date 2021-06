Kiko Matamoros cree que para Rocío Flores tiene que ser costoso a nivel psicológico asimilar el perfil que se ha trazado de ella a raíz del testimonio de su madre, Rocío Carrasco. Y este comentario despertaba las dudas de Carlota Corredera, que no entendía que no se juzgue a las dos con el mismo rasero: no comprende que se sea “tan implacable” con la madre y tan comprensivo con su hija.