"Si de verdad alguien cree que cuando dice ‘virgencita me quede como estoy’ es que es feliz sin sus hijos…me quedo sin palabras para describir a esa gente. No tengamos una memoria tan frágil. ¿Qué cuenta Roció Carrasco en el capitulo cero de cómo es para ella no tener relación con sus hijos? ‘Virgencita que me quede como estoy’ quiere decir que el año pasado se metió en la cama el día 23 y no se quiso levantar hasta el 7, y este año tiene ganas de vivir"