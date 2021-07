Carlota Corredera se tira al suelo tras ver a Dulce.

Dulce vino el jueves a ‘Sálvame’ para felicitar a Anabel Pantoja , pero todo salió mal. La colaboradora acabó marchándose del plató muy enfadada porque le sentó muy mal la sorpresa. No puede ni ver a Dulce porque dice que le ha hecho mucho daño a su familia e incluso provocó que su madre llorase.

Hoy nos hemos enterado de que el equipo de ‘Sálvame’ está muy enfadado con Dulce por su comportamiento en Mediaset. Primero, porque trató a Anabel con mucha “ inquina ”, según Valldeperas, e incluso intentó darla un tartazo. Luego porque, según nos ha contado la regidora del programa, hacía lo que quería y nunca estaba donde le decían. Pero eso no fue todo: Valldeperas contó que Dulce incluso se negó a quitarse el traje de Marilyn Monroe y tampoco quería abandonar las instalaciones de Mediaset: “Finalmente conseguimos sacarla de Mediaset, pero vestida de Marilyn”.

Dulce apareció en el programa para decir que no es cierto lo que se ha dicho de ella y que se encuentra muy mal por todo lo que está pasando. “ El vestido está en producción ”, aseguró, aunque desde ‘Sálvame’ lo ha negado.

Carlota Corredera dio otra información, atendiendo a la versión del programa: “Según la versión de producción de ‘Sálvame’, Dulce dice que no se encuentra bien y se niega a irse del hotel. Me dicen que también ha retrasado hasta en dos ocasiones el AVE. (…) Esta mujer tenía que haber abandonado a las 12 de la mañana el hotel y no se ha ido”.