El equipo de ‘Sálvame’ está muy enfadado con Dulce: “No quería quitarse el traje de Marilyn ni abandonar Mediaset”

Dulce vino el pasado jueves a ‘Sálvame’ para felicitar el cumpleaños a Anabel Pantoja. Pero a la colaboradora no le hizo ninguna gracia su presencia. Es más, se enfadó muchísimo cuando intentó darle un tartazo y la sobrina de la Pantoja se fue del plató .

Un día después, David Valldeperas ha revelado que el numerito de Dulce no acabó con su actuación en el plató, donde apareció vestida de Marilyn Monroe y cantando el cumpleaños feliz. “No me gustó la actitud de Dulce, tenía demasiada inquina. Estuvo a punto de estallarle la tarta en la cara y no estaba previsto”, reveló el director. Además, Dulce empezó a hacer referencias a la madre de Anabel y eso fue lo que hizo explotar a la colaboradora. “Lo que tenía que ser una broma acabó siendo lo que vio todo el mundo”, añadió Valldeperas.