Carlota Corredera explica la polémica con el maestro Joao: "Recibí instrucciones muy precisas"

24 horas después, la presentadora se explica: recibió instrucciones "muy precisas", solo podía preguntar, no podía transmitir información del exterior y debía evitar el contacto físico. Por eso, como el concursante no le saludó con dos besos, intentó mantenerse firme hasta el final: "Yo tenía la guardia muy alta y no quería ni gesticular ni darle información, intenté cumplir con lo que se me había pedido".