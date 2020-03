Carlota Corredera regaña a Kiko Matamoros por decir que ayuda en casa: “Es terrorífico, parece que no va contigo”

Lavarse las manos y desinfectar el hogar cuando venimos de la calle es fundamental para protegernos del coronavirus . Estaban hablando de este tema en ‘Sálvame’ cuando Kiko Matamoros comentó que él no suele limpiar mucho, pero que es “un tío que ayuda en casa , no te creas que no”.

Esa frase hizo saltar las alarmas de Carlota Corredera, que no la dejó pasar: “Uy uy uy, ya empezamos mal. No se ayuda, cariño, se hace para todos”. Las presentadora considera que usar la palabra ‘ayudar’ es “terrorífico, porque parece que ayudas pero que no va contigo”.