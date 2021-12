Durante este debate, Carlota Corredera apuntaba que ella está yendo a terapia desde hace algunos meses y que aunque le motivo no fueron la redes sociales, entiende que los influencers necesiten este tipo de ayuda.

“Empecé la terapia después de la pandemia porque me encontré un poco desubicada”, explicaba la presentadora de ‘Sálvame’ y añadía: “Puedo decir que más o menos, dentro de mis taras que traigo fábrica, consigo gestionar todo lo que me pasa con las redes sociales porque tengo una psicóloga que me sostiene”.