Rafa está tan seguro de que no se ha lucrado gracias a la información que le haya podido dar el hijo de la tonadillera que apostó 100.000 euros, porque “los tiene”, a que nadie encontraría un solo documento gráfico en el que saliera traicionando a su amigo. El enfrentamiento fue a más cuando el colaborador dejó caer que Anabel no tenía ese dinero para “ponerle un ascensor” a su padre, que va “a la pata coja”.

"Rafa, no saques pecho de lo que pasó el viernes"

"El otro día pedí disculpas por el gesto y a la audiencia porque fue algo muy bochornoso y Anabel no lo ha hecho todavía, que yo sepa. Yo no me he metido con una persona que tiene movilidad reducida , yo le dije a Anabel que pagase para que su padre no tuviese que subir a la pata coja", ha dicho.

Algo que ha molestado mucho a Carlota Corredra: , no nos hagas pasar por tontos. Si tú saltas la pata coja en referencia al padre de Anabel Pantoja, eso es lo que estás diciendo. No entiendo tu perdón cuando no asumes lo que has hecho mal y te voy a pedir que seas un poco educado. No pongas paños calientes y no rehúyas de lo que pasó". Por su parte, Anabel Pantoja ha pedido perdón.