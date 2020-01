Carlota Corredera se pronuncia acerca del enfrentamiento entre Ylenia y Paz Padilla: "El feminismo es ser libre y no juzgar"

El pasado martes, Ylenia y Paz Padilla protagonizaron un enfrentamiento en el programa acerca del feminismo que creó un acalorado debate entre ambas. Con la visita de Geles Hornedo en su sección 'Con M de Mujer' ha salido el tema y Carlota Corredera se ha pronunciado al respecto, entendiendo la postura de Paz: "Su caso es excepcional porque ha criado sola a su hija. Lo ideal es que la pareja concilie para que no se pierdan nada de su hijo". Además, ha explicado qué entiende ella por feminismo: "Para mí el feminismo es ser libre y no juzgar a las que hagan lo que tú no harías".