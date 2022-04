Carmen Alcayde tilda la actitud de Kiko Hernández como sucia y este estalla en directo: "Si no te gusta te vas a otro programa"

Lydia Lozano no ha tenido su mejor tarde en 'Sálvame' y es que tras hablar durante un vídeo sobre una información sobre Ana María Aldón , Kiko Hernández lo sacó en directo y hoy esto ha hecho que estalle todo en plató.

La periodista ha sido grabada durante ocho minutos en la publicidad por el programa al hablar de todo esto y Jorge Javier ha desvelado que Carmen Alcayde: "En esa grabación Kiko sales mencionado por parte de Carmen y califica tu actitud de muy sucia". Lo que ha enfadado tremendamente a Kiko: "¿Has dicho eso? ¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace 13 años, si no te gusta te vas a otro programa".