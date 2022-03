"No voy a vender nada de la boda de mi hijo, si se vende algo lo vende mi hijo. Evidentemente si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo se hará y yo posaré sin cobrar ni una peseta", asegura. "Claro que hay ofertas, no por ser hijo de Carmen Borrego, es que es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa y tiene interés. Cuando me lo cuentan llamo a mi hijo. Si hay una exclusiva del hijo de Carmen Borrego, será del hijo de Carmen Borrego. No voy a dar ninguna exclusiva sin él, ni voy a posar", deja claro.