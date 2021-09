En el mensaje de Bigote a María Teresa Campos, el humorista escribió: “No me humilles más”. Gabriela no aclaró a qué se refería con estas palabras y dijo que “a nadie le gustan los malos tratos ni que le humillen”. Esta respuesta sentó muy mal a Carmen Borrego, que le exigió a Gabriela una disculpa por lo que estaba dando a entender: “Me gustaría que le pidieras disculpas a mi madre por lo que acabas de decir”. La hija de Bigote aclaró que nadie le gusta “que le traten mal”, nada más y que Carmen Borrego estaba tergiversando sus palabras.