Terelu se rompe tras el último ataque de Kiko Hernández y Emma García saca la cara por ella: "Es ruin"

Kiko Hernández sobrepasaba los límites: "No sé qué pintaba Terelu en el funeral de Begoña (dueña del bingo Las Vegas) porque Begoña no la podía ni ver, no la soportaba , su familia ni la conoce". El colaborador dejaba a todos sin palabras al mencionar estas durísimas palabras y, lejos de afearle su comportamiento, Carmen Borrego se mantenía callada y se abrazaba con su compañero.

Terelu ha visto las tremendas imágenes del colaborador y no ha podido evitar llorar. Emma García y los colaboradores se han lanzado a consolar a la mayor de las Campos y han sentenciado a Kiko Hernández: "Ha sido muy ruin lo que ha hecho, ha sido muy cruel, eso no se hace". Pilar Vidal ha apoyado a su compañera: "A mí no me une ninguna amistad con Terelu pero tengo que decir que yo estuve en el funeral y vi cómo el marido de Begoña se fundía en un abrazo con Terelu".