El propietario de la antigua casa de Antonio David: "No había ni interruptores, parecía que había habido okupas"

“La verdad es que siento alegría porque he comprado una vivienda que así, aparentemente, tiene mucho potencial. Tuvimos la suerte de comprar la casa a través de una subasta, estaba embargada . El anterior propietario antes del banco, supuestamente, era de Antonio David. El precio de venta fue algo más de 310.000 euros ”, aseguraba.

“La verdad es que no había nada en la casa, no había ni interruptores. Yo lo primero que pensé cuando llegue es que aquí había habido okupas. Pero luego viendo la información, me enteré de que aquí nunca había habido okupas”, explicaba el propietario.