Chelo García Cortés desata las críticas de sus compañeros tras su actuación: "Eso no es cantar"

Por otra parte, Chelo ha revivido cómo ha sido su año en 'Sálvame' y no ha podido evitar emocionarse. "Yo esto no me lo imaginaba ni a lo 60 ni a los 70. ¿Pero por qué me tengo que jubilar cuando tengo una proyección maravillosa? Como Lola Herrera, que se sigue subiendo al escenario. Yo no me quiero morir. Yo ya vivo en una playa. Quiero morirme trabajando", confesaba. "Llevo once años aquí y estoy porque quiero. Mi papel no es aguantar, es Chelo García Cortés", añadió.