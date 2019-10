El mosqueo de Chelo García-Cortés con sus compañeros de 'Sálvame': "Dejadme hablar, puñeta"

La colaboradora ha intentado hablar en varias ocasiones pero sus compañeros, entre ellos Kiko Matamoros y Jorge Javier, no dejaban de meterse con ella y picarla. Chelo, cansada de que no le dejasen hablar, ha estallado: “¡Dejarme hablar, puñeta!” . Esto ha hecho que el resto de colaboradores se levanten y entre aplausos halaguen a su compañera: “¡Muy bien, Chelo!”.

La guerra con sus compañeros no ha quedado ahí y otro que ha sufrido uno de los cortes de la colaboradora ha sido Gustavo González, quien le reprochaba que no se había enterado de lo que había leído sobre Isabel Pantoja: “No necesito que me ayudes, ayúdate a ti mismo y déjame terminar”.